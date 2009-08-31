У Донецькій області зросло виробництво спиртних напоїв

У харчовій промисловості Донецької області за 7 місяців 2009 року виробництво горілки та інших спиртних напоїв зросло на 16,4% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної ради.

Згідно з повідомленням, також за січень-липень 2009 року в області зросло виробництво ковбасних виробів на 6,6%, масла соняшникового нерафінованого – в 2,2 разу, напоїв безалкогольних – на 23,5%.

Водночас, знизився випуск масла вершкового на 3,7%, сирів жирних – на 28,5%, молока обробленого рідкого – на 2,6%, продуктів кисломолочних – на 15,6%, шоколаду та інших продуктів з змістом какао – на 3,6%, виробів кондитерських з цукру, включаючи білий шоколад без змісту какао – на 16,1%.