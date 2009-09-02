У Донецьку 97% шкіл підключено до інтернету

У Донецьку на сьогодні 96,7% загальноосвітніх шкіл підключено до інтернету.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міської ради. Згідно з повідомленням, усі загальноосвітні навчальні заклади міста забезпечені сучасними комп`ютерними класами.

У прес-службі зазначили, що для підготовки закладів освіти до початку нового 2009-2010 навчального року в бюджеті міста було передбачено близько 1,1 млн. грн. На сьогоднішній день уже завершено поточні ремонти в 55 закладах освіти, що становить 100% від запланованого.

Також підготовлено до експлуатації 19 із 20 котельних, що дозволить своєчасно розпочати опалювальний сезон. Для 16 вугільних котельних завезено 1368,9 тонн вугілля. Відремонтовано 80% систем опалення й проведено заміну труб. До 90% закладів проведено промивку й опресовування систем опалення.