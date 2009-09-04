Казахським вчителям заборонили носити міні-спідниці

Управління освіти Алмати випустило книгу "Педагогічна рада", в якій подають рекомендації щодо зовнішнього вигляду і статури зразкового вчителя.

Зокрема, видання забороняє жінкам-викладачам з`являтися на заняттях і публічних виступах в міні-спідниці, з декольте і відкритим животом. Також неприйнятним називають одяг у вільному стилі, джинси, штани в поєднанні з блузками і светрами. На думку авторів видання, костюм зі штанами, хоч і є допустимим, але набагато менше підкреслює авторитет вчительки, ніж костюм зі спідницею.

Вчителям рекомендують обережніше поводитися з червоним кольором в одязі, так як він може, на думку авторів книги, викликати агресію у дітей з нестійкою психікою. Найбільш відповідними вважають сірий, синій і темно-коричневий кольори, а одяг з рожевих, рожево-червоних і жовтих тканин виключають взагалі.

Окрім одягу, в "Педагогічній раді" є й рекомендації щодо так званого "габаритного іміджу" вчителів. Найкраще школярі оцінюють викладачів худорлявої і атлетичної статури з довгастим обличчям, зазначають у виданні, а вчителів із круглим обличчям сприймають як "беззахисних, слабких".

Яким чином буде на практиці застосовуватися "Педагогічна рада" і чи стануть рекомендації обов`язковими для всіх вчителів Казахстану, не повідомляють.

ТСН