Проїзд у столичних маршрутках може подорожчати до 4 гривень

У Києві приватні перевізники заявляють про необхідність підвищити тариф за проїзд через значне подорожчання пального на міських заправках. Якщо вартість проїзду не підвищувати, то їм доведеться згортати свій бізнес.

Про це пише газета «Комсомольська правда в Україні» від 4 вересня 2009 р.

«Ще кілька місяців тому літр бензину коштував близько 5 гривень. Вже тоді ми працювали практично у збиток. Деякі маршрути ледве виходили на нуль. Тепер, коли за літр просять майже 8 гривень, щоб вивезти машини, доводиться доплачувати своїми грошима. Так довго тривати не може. Ціни на запчастини і послуги теж постійно зростають», - прокоментував ситуацію виданню власник маршрутів на Виноградарі.

Солідарні з перевізниками і фінансові експерти, пише газета. На їхню думку, якщо вдатися до європейської практики, проїзд у маршрутах має коштувати не менш як 7 грн.

Проте, враховуючи доходи киян, до такого рівня ціни підвищувати ніхто не стане, але тариф в 3-4 грн. цілком допускають.

Водночас, незважаючи на заяви, перевізники про підвищення говорити поки що відмовляються, натякаючи, що воно може бути у кілька етапів. Щоб не травмувати пасажирів, тариф може збільшуватися кожного місяця на 50 коп. А ось до якої межі – поки що перевізники не вирішили, зазначає газета.