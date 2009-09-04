НКРЗ просить операторів надати інформацію про нульові тарифи

Національна комісія з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) на своєму засіданні ухвалила рішення щодо звернення до операторів мобільного зв`язку з проханням надати інформацію про наявність нульових тарифів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі НКРЗ.

Згідно з повідомленням, НКРЗ просить надати інформацію про наявність встановлених тарифних планів на послуги рухомого (мобільною) зв`язку із застосуванням тарифу 0,00 грн. за тарифну одиницю послуги (годинну або кількісну) і зразки рекламної продукції цих послуг, що використовуються з 1 вересня 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, згідно з рішенням НКРЗ №1579 від 09 липня 2009 р. «Про дотримання вимог законодавства України у сфері телекомунікацій», операторам телекомунікацій було заборонено встановлювати тарифи на послуги рухомого (мобільною) зв`язку у розмірі 0,00 грн. за тарифну одиницю послуги (годинну або кількісну) без урахування собівартості цих послуг і отримання прибутку, оскільки такі дії є порушенням вимог законодавства у сфері телекомунікацій.

Цим рішенням комісія також зобов`язала операторів телекомунікацій надавати споживачам вичерпну інформацію про кінцеву вартість послуг і привести свою діяльність щодо інформування споживачів і встановлення тарифів у відповідність із законодавством в строк до 1 вересня 2009 р.