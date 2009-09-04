"Чумак" випускатиме макарони на власному заводі

Український виробник кетчупів, соусів і консервованої продукції компанія «Чумак» в жовтні 2009 року запустить завод з виробництва макаронів у Новій Каховці (Херсонська область). Про це “Ділу” повідомив співвласник компанії Йохан БОДЕН. За його словами, восени відбудеться запуск тільки першої черги заводу. Запуск другої буде наступного року.

«Загальна сума інвестицій в підприємство складає 6 млн. дол.», — розповідає Й.БОДЕН. Запланована потужність заводу — 20-30 тис. тонн макаронних виробів на рік. Якщо проект буде повністю реалізований, то компанія «Чумак» стане власником одного з найбільших заводів з виробництва макаронів в Україні. Сьогодні макаронні вироби під ТМ «Чумак» виготовляють на російській фабриці “Макаронно-кондитерські вироби».

На своїй новій фабриці «Чумак» випускатиме макарони преміум-сегменту, які виготовляють із рідкісних твердих сортів пшениці.

«Це буде перший вітчизняний продукт, що виготовлятиметься з української твердої пшениці. У нас є програма вирощування твердої пшениці в Україні. Звичайно, на її реалізацію потрібний час, приблизно три-чотири роки», — зазначив Й.БОДЕН.

Інтерес «Чумака» до макаронного бізнесу експерти пояснюють високою прибутковістю і постійним попитом з боку населення. Рентабельність бізнесу навіть у найгірші часи не опускається нижче 40%, оцінюють аналітики. До того ж, зважаючи на зниження платоспроможності населення, попит на макарони, як і на крупи, збільшився. Зростання ринку макаронів цього року складе 10%, тоді як в останні роки ринок був стабільним.

“Діло”