На Львівщині отруїлося шестеро осіб

6 вересня о 18.30 до інфекційного відділення Новояворівської районної лікарні (Львівська область) з попереднім діагнозом гастроентероколіт були госпіталізовані 6 осіб, з них троє дітей (1999, 2003 і 2004 р.н.), які напередодні святкували весілля у селищі Немирів Яворівського району.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, всього на святі було близько 100 осіб, вони вживали страви домашнього приготування.

Станом на 7.00 понеділка пацієнти перебувають у задовільному стані.

Фахівці районної СЕС здійснюють комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів. Причину захворювання встановлюють. Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.