Результати аналізів кефіру, яким отруїлися діти в Джанкої, будуть через два дні

У місті Генічеськ Херсонської області призупинено роботу молочного цеху, продукція якого поставлялася в дитячі сади Джанкоя (АР Крим).

Як повідомили УНІАН у санепідстанції Генічеського району, зразки продукції підприємства направлено на вивчення в центральну лабораторію СЕС у Києві.

Згідно з повідомленням, результати аналізів буде отримано через 2 дні. До того моменту в Генічеській СЕС не готові заявляти про те, що причиною отруєння дітей у Джанкої стала продукція саме цього молочного цеху.

Молочний цех у Генічеську є дочірнім підрозділом джанкойського сільгосппідприємства «Ізумрудний». Як повідомляв УНІАН, упродовж 3-6 вересня з діагнозом «гастроентероколіт» було госпіталізовано 195 дітей (2003-2008 р.н.) - вихованців восьми дошкільних закладів Джанкоя.

Фахівці республіканської, міської СЕС і персонал лікарні здійснюють комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних, протиепідемічних і лікувальних заходів.

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом отруєння дітей.

6 вересня на прес-конференції в Джанкої перший заступник головного санітарного лікаря України Людмила МУХАРСЬКА заявила, що причиною масового отруєння вихованців дитсадків став кефір, привезений з молокозаводу Генічеська (Херсонська область).