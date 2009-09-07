Митники спільно з СБУ виявили 75 тонн протермінованої яловичини

Співробітники Київської регіональної митниці спільно з представниками Служби безпеки України під час митного огляду вантажу (м`ясо великої рогатої худоби – яловичий тримінг), який надійшов з Південної Америки на адресу приватного підприємства в Києві, виявили 75 тонн протермінованої яловичини.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної митниці.

Під час митного огляду товару було встановлено зміну відомостей про термін придатності м`яса. Зокрема, на етикетці виробника з вказівкою кінцевого терміну придатності були наклеєні інші етикетки, в яких термін придатності продовжувався ще на рік.

На даний час складено 3 протоколи про порушення митних правил. Прострочене м`ясо вилучене.

Матеріали справи вивчають. Розглядають питання про порушення кримінальної справи згідно з ч.1 ст.201 Кримінального Кодексу України.