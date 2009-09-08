Киян запрошують на сільськогосподарські ярмарки

12 вересня, за дорученням Київського міського голови, Головне управління з питань торгівлі та побуту КМДА в столиці проведе 6 сільськогосподарських ярмарків.

На ярмарках киянам та гостям міста запропонують широкий асортимент продуктів харчування: м’ясо та м’ясопродукти, молоко та молочні вироби, риба, картопля, овочі, фрукти, борошно-круп’яні та бакалійні товари, цукор та багато інших продовольчих товарів. Повідомляє прес-служба КМДА.

12 вересня ярмарки відбудуться:

- у Дарницькому районі на просп. Григоренка,

- у Деснянському районі на вул. Сабурова (від вул. Радянської до вул. Милославської),

- в Оболонському районі на просп. Оболонському, 23-43,

- у Печерському районі на вул. Червоноармійській (від вул. Тверської до вул. Ковпака),

- у Святошинському районі на розі вулиць Генерала Наумова та Підлісної,

- у Шевченківському районі на вул. Подвойського, 2.

Традиційно на ярмарках кияни матимуть змогу придбати сільськогосподарську продукцію від безпосередніх товаровиробників з різних областей України за цінами на 10-15 % нижчими від ринкових.