Імпорт риби і морепродуктів скоротиться на 16-18%

Імпорт до України риби та морепродуктів в 2009-2010 маркетинговому році (жовтень 2009-вересень 2010 рр.) скоротиться на 16-18% - до 320-330 тис. тонн. Таку думку в розмові з журналістами висловила президент компанії «Скандинавія» Олена ЯКИМЕНКО.

За її словами, в 2007-2008 МР імпорт риби та морепродуктів до України склав 450 тис. тонн. Проте, в цьому маркетинговому сезоні імпорт знизився на 14% - до 390 тис. тонн, через валютні коливання і зниження доходів населення. Фахівець відзначила, що в цьому сезоні значно скоротився імпорт делікатесної риби, водночас, імпорт масових сортів риби зріс.

Послаблення гривні призвело до падіння імпорту у всіх сегментах. Найбільше падіння – 50% – в сегменті делікатесної риби, на 30% впав імпорт сировини для виробництва копченої риби, на 20% - сировини для виробництва соленої риби, на 20% - імпорт столової риби і на 10% - філе столової риби», - сказала О.ЯКИМЕНКО.

У наступному сезоні (2009-2010 МР), за оцінками фахівців компанії «Скандинавія», імпорт риби і морепродуктів знизиться ще на 16%-18% - до 320-330 тис. тонн.

У наступному сезоні (2009-2010 МР), за оцінками фахівців компанії «Скандинавія», імпорт риби і морепродуктів знизиться ще на 16%-18% - до 320-330 тис. тонн.