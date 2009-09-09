У Дніпропетровську зросте вартість проїзду у метро з 60 коп. до 1,5 грн.

У Дніпропетровську з 11 вересня збільшиться вартість проїзду в метро з 60 коп. до 1,5 грн. за одну поїздку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на розширеній нараді у Дніпропетровській обласній раді щодо будівництва другої ділянки метрополітену повідомив заступник голови облдержадміністрації Віктор СЕРГЕЄВ.

За його словами, відповідне розпорядження голови Дніпропетровської ОДА пройшло необхідні узгодження і після державної реєстрації набере чинності.

В.СЕРГЕЄВ зазначив, що собівартість проїзду одного пасажира у Дніпропетровському метрополітені становить 2,69 грн.

Метрополітен, який є державним підприємством, у 2008 році отримав 7,5 млн. грн. збитків від пасажирських перевезень. За 6 місяців цього року збитки склали 4,5 млн. грн.

За словами заступника голови облдержадміністрації, підняття тарифу на проїзд дозволить метрополітену отримати до кінця 2009 року додатково 3 млн. грн. Частина коштів буде спрямована на ремонт ескалаторів та інші заходи для забезпечення безпеки перевезень.

Перша ділянка Дніпропетровського метрополітену почала діяти у 1995 році. Ділянка має довжину 7,8 км, 6 станцій.