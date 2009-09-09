«Укртелеком» припиняє підтримання набору номерів через «8»

«Укртелеком» підтримуватиме старий формат набору телефонних номерів через «8» до 15 жовтня 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної адміністрації зв`язку (Держзв’язку).

Відповідно до повідомлення, 14 жовтня 2009 року о 00:00 всіма операторами телекомунікацій України буде здійснено переведення національних кодів зон призначення з формату «0ХХ» на формат «ХХ», переведення національних ідентифікаційних кодів в даний формат, заміна національного (міжміського) префікса «8» на «0», заміна міжнародного префікса «8-10» на «0-0», введення на мережі національного коду зони для Київської області «45».

Водночас, за даними Держзв’язку, термін одночасної дії старих і нових форматів національних кодів зон призначення і національних ідентифікаційних кодів операторів в міжоператорській взаємодії «діятиме впродовж однієї доби, тобто до 15 жовтня 2009 року».

«Для абонентів фіксованих телефонних мереж ВАТ «Укртелеком» підтримка старих форматів кодів буде припинена 15 жовтня 2009 року», – наголошують у повідомленні.

Після цього під час набору номера через «8» спрацьовуватиме автовідповідач, який поінформує абонента про зміну правил набору. Такий термін переходу, за даними Держзв’язку, зумовлений наявністю на мережах фіксованого зв`язку компанії значної частки аналогових АТС.

Разом з тим, як наголошують у повідомленні, в мережах мобільного (рухомого) зв`язку, які побудовані виключно на цифровому устаткуванні, оператори «можуть забезпечити одночасне використання старих і нових форматів кодів до кінця листопада». Надалі також автовідповідач інформуватиме абонента про зміну правил набору номера.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до наказу Міністерства транспорту й зв`язку України від 29.09.2008 №1200 «Про затвердження Плану переходу на перспективну систему нумерації телефонної мережі загального користування України», з 14 жовтня 2009 року в Україні буде змінено порядок набору міжміських і міжнародних номерів (вихід на ці мережі за рахунок набору префіксів міжнародного і міжміського набору).

З 14 жовтня ц.р. для виходу на міжміську телефонну мережу необхідно буде замість префікса «8-0» набрати префікс "0", для виходу на міжнародну телефонну мережу – замість префікса «8-10» префікс «0-0».

Таким чином, з цієї дати для дзвінків до іншого міста України або до іншої країни, а також на мережу оператора мобільного зв`язку (де використовується принцип міжміської префіксації) першою цифрою набору стає «0», а не «8».

Так, для міжміських телефонних розмов необхідно замість префікса «8» набирати префікс «0» (дочекатися безперервного сигналу), потім код потрібного міста (без першої цифри «0» в існуючому коді), далі без інтервалу – номер телефону абонента, що викликається. Для дзвінків на номери телефонів абонентів операторів мобільного зв`язку необхідно замість префікса «8» треба буде набирати префікс «0» (дочекатися безперервного сигналу), потім – код мережі оператора мобільного зв`язку (без першої цифри «0» в існуючому коді) і номер телефону абонента, що викликається.

Для міжобласних телефонних розмов необхідно замість префікса «8» набирати префікс «0» (дочекатися безперервного сигналу), подальший набір номера (окрім абонентів Київської області) залишається без змін. Для Київської області вводиться новий власний код «45» замість коду «044».

Для здійснення міжнародного виклику замість міжнародного префікса «8-10» необхідно набирати новий префікс «0-0», тобто «0» (дочекатися безперервного сигналу), потім знову «0», далі без інтервалу – код країни, код міста і номер телефону абонента.

Зміниться з 14 жовтня і порядок набору номерів глобальних послуг: формат набору послуги «8-900» зміниться на «0-900», послуги «8-900-30» – на «0-900-30», послуги «8-800» – на «0-800».

Дані зміни – це другий етап переходу на нову систему телефонної нумерації. Перший етап зміни телефонної нумерації було здійснено з 3 по 18 лютого 2009 року. Зокрема, було змінено скорочені номери екстрених, замовних і довідково-інформаційних служб. Номери екстреного виклику змінено шляхом додавання «1» на початку номера: пожежна служба сьогодні викликається за номером 101, міліція – 102, швидка допомога – 103, аварійна служба газу – 104.

За цим же принципом у лютому ц.р. змінено номер довідкової служби за поданням номерів: замість «09» набирається «109».

За даними Держзв’язку, перехід на нову систему телефонної нумерації в Україні зумовлений необхідністю узгодження її з європейськими стандартами, оскільки Україна входить до переліку країн, що мають нестандартну систему нумерації.

План переходу на перспективну систему нумерації телефонної мережі загального користування України планують поетапно реалізувати впродовж чотирьох років – до 2012 року.