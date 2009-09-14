На Тернопільщині пройшов фестиваль борщу

13 вересня на Тернопільщині у Борщові відбувся фестиваль борщу “Борщ’їв”.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної державної адміністрації, на фестивалі традиційно відбувалися конкурс борщеваріння, де кожне село району представляло власний тип борщу.

На фестивалі презентували 50 видів борщу, який змогли скуштувати усі відвідувачі свята, а також проголосувати за той, який найбільше сподобався.

Окрім конкурсантів, для відвідувачів фестивалю зварили 200 літрів борщу на багатті у двох 100-літрових казанах. Під час фестивалю свій борщ також варили учасники концертної програми – артисти Лілія САНДУЛЕСА, Григорій ДРАПАК, гурт “Гайдамаки”, “Тінь сонця”, Ганя ПОЛУПАНЦЕВА.

У рамках фестивалю “Борщ’їв” у Борщові відбувся і 3-й фестиваль “У Борщівському краї цвітуть вишиванки”. На ньому провели виставку декоративно-вжиткового та образотворчого мистецтва, бажаючі змогли придбати вишивані роботи. Під час фестивалю працювало і містечко майстрів, де вчили вишивати.