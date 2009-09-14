На Миколаївщині виявили підпільний цех із розфасовки цукру

Підпільний цех із розфасовки сипких харчових продуктів знайшли у Первомайську Миколаївської області співробітники управління податкової міліції ДПІ в Миколаївській області в рамках проведення профілактичної операції “Цукор”.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-центрі ДПІ в Миколаївській області.

Фахівці з’ясували, що цех належить одному з підприємців Первомайська. Господарську діяльність він здійснював без дозволу на розміщення об`єкту торгівлі (сфери послуг), передбаченого Законом України “ Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

У прес-центрі повідомляють, що під час перевірки на підприємстві виявили та вилучили пакувальне устаткування на загальну суму 16 тис. грн. і 3 тонни цукру-піску вартістю 32,5 тис. грн.

За здійснення такого правопорушення передбачено покарання за ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення — за рішенням суду штраф від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини.