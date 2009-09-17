Міносвіти перенесло зовнішнє оцінювання 2010 року

Зовнішнє незалежне оцінювання 2010 року розпочнеться 14 червня тестуванням з української мови і літератури, а закінчиться 5 липня тестом з географії.

Про це йдеться у наказі Міністерства освіти і науки, повідомили УНІАН в Інформаційному центрі незалежного оцінювання.

Реєстрація охочих стати студентами розпочнеться вже 15 грудня цього року і завершиться 2 квітня 2010.

Як і торік, тестування пройдуть з тих самих 8 загальноосвітніх предметів, серед яких кожен учасник зможе обирати до п’яти. Українська мова і література стане предметом тестування 14, 15 та 16 червня, іноземна мова - 18 червня, математику майбутні абітурієнти складатимуть 21-го та 22-го числа, а історію України – 24-го. Наступного дня відбудеться тестування з фізики, 29 червня випускники оцінюватимуть свої знання з хімії. Нарешті, 1-го та 5-го липня відбудуться завершальні тестування – з біології та географії.

В інформцентрі відзначають, що обов’язкове для усіх абітурієнтів тестування з української мови та літератури проходитиме протягом трьох днів, а не одного, як це було у 2008-2009 рр. Водночас, для проведення тестування з іноземної мови Українському центру оцінювання якості освіти відведено лише один день, а не два, як це було цьогоріч.

До 25 липня 2010 результати ЗНО-2010 будуть оголошені, а ще за 5 днів УЦОЯО має надіслати сертифікати з результатами усім його учасникам. Учасники, незгодні з результатами, матимуть наступного року лише 3 дні для подання відповідних апеляцій.

Раніше Міносвіти своїм наказом визначило й інші відмінності зовнішнього оцінювання 2010 року від попередніх років. Зокрема, сесія ЗНО пройде після завершення державної підсумкової атестації, тобто результати тестування жодним чином не впливатимуть на оцінки в атестаті випускників.

Також відтепер для абітурієнтів стає обов’язковим проходження двох тестувань – з української мови та літератури (для всіх) та з математики або історії України (на вибір, залежно від профілю обраної спеціальності).

Також, як і планувалося, починаючи з 2010 року всі учасники оцінювання отримуватимуть зошити із завданнями лише українською мовою. Однак для охочих будуть надані спеціальні словники головних термінів з того чи іншого предмету мовами національних меншин, підготовлені фахівцями Українського центру оцінювання якості освіти.

Як повідомлялося, 2009 року сесія незалежного тестування тривала в період з 6 травня до 5 червня, участь у ній взяли понад 430 тис. учасників, які разом склали 1 млн.121 тис.153 тестів.