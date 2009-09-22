НБУ вводить в обіг ювілейну монету "Іван Котляревський"

Національний банк України, продовжуючи серію “Видатні особистості України”, з 22 вересня вводить в обіг ювілейну монету "Іван Котляревський" номіналом 5 грн.

Як повідомляє прес-служба НБУ, монета присвячена Івану Котляревському (1769 – 1838) – визначному українському письменникові, громадському діячеві, першому класикові нової української літератури, автору славетних творів – поеми “Енеїда”, п’єси “Наталка Полтавка” та водевілю “Москаль-чарівник”.

Монету виготовили зі срібла, якість – “пруф”, маса – 15,55 г, діаметр – 33 мм, тираж – 5 тис. штук. Гурт монети - гладкий із заглибленим написом позначення металу, його проби – Ag 925.

На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України, півколом написи – НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ (унизу) та стилізовану композицію – Еней, човен, фрагмент троянської колони і шолом, під якою – рік карбування монети, 2009.

На реверсі монети зображено портрет Івана Котляревського, праворуч і ліворуч від якого – рядки з вірша Т.Шевченка “На вічну пам’ять Котляревському”: ...Поки сонце з неба сяє, Тебе не забудуть!.., півколом розміщені написи: угорі – ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ, унизу – роки життя 1769 – 1838.

Автор ескізів і моделей - Святослав ІВАНЕНКО.