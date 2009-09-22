У Севастополі ввели нові комунальні тарифи

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН як начальник цивільної оборони міста підписав наказ про введення «економічно обгрунтованих» тарифів на послуги із забезпечення населення питною водою, теплом, гарячою водою й послуги з утримання будинків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Севастопольської МДА, відповідний наказ «Про заходи з недопущення зриву в роботі житлово-комунального господарства із забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення міста в осінньо-зимовий період 2009-2010 рр.» С.КУНІЦИН підписав під час апаратної наради.

Водночас, керівник міста підкреслив, що такий крок зумовлений реальною небезпекою зриву майбутнього опалювального сезону.

Нові тарифи на житлові послуги, на послуги водопостачання й водовідведення вводяться з 1 жовтня, на тепло й гарячу воду - з 1 листопада.

Крім того, згідно з наказом, має бути затверджено «порядок надання соціальної допомоги малозабезпеченим категоріям громадян на послуги теплопостачання й розмір соціальної допомоги малозабезпеченим категоріям громадян».

«Введення нових тарифів не повинне вдарити по бідних», - підкреслив С.КУНІЦИН. За його словами, «великий обсяг робіт повинні виконати наші фінуправління й управління праці та соцзахисту. Малозабезпечені мають отримувати компенсації та дотації».

Керівник міста доручив Головному управлінню ЖКГ, комунальним підприємствам остаточно визначитися з розміром нових тарифів, додавши, що «час ще є». Він застеріг: «І щоб ні в кого не було якихось ілюзій – повторюю: наказ підписано. Рішення ухвалено. Працюємо в режимі надзвичайної ситуації».