У Криму продукти харчування подорожчали на 9,6%

В Автономній Республіці Крим за січень-серпень 2009 року ціни на товари і тарифи на послуги зросли на 11,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року, зокрема продукти харчування подорожчали на 9,6%.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики АРК.

Згідно з повідомленням, серед продовольчих товарів найбільше зростання цін зафіксоване на цукор – на 67,9%, тютюнові вироби – 67,5%, чай – 44,3%, какао – 27,5%, цибулю, буряк, моркву, гриби – 25,4%, сіль і прянощі – 23,4%, пиво – 22,7%, шоколад – 21,9%, вершкове масло – 15,6%.

Свинина за звітний період подорожчала на 13,6%, свіжа, охолоджена, заморожена риба – на 11,1%, м`ясо птиці – на 8,9%, хліб – на 7,4%, макаронні вироби – на 6,6%, кисломолочна продукція – на 5,3%, рис – на 3,9%, рослинне масло – на 3,8%.

Одночасно, спостерігалося зниження цін на капусту – на 43,6%, яйця – 18,3%, банани – 16,7%, картоплю – 9,6%, сало – 8,2%, огірки, помідори, кабачки – 2,8%, молоко – 1,4%.

Серед непродовольчих товарів і у сфері послуг найбільше зросли ціни на бензин – на 61,4%, послуги санаторно-курортних установ – на 54% і послуги поштового зв`язку, зокрема, вартість поштової марки в межах України зросла на 50%. Фармацевтична продукція подорожчала на 37,2%, послуги каналізації – на 37,1%, синтетичні миючі засоби – на 32%, плата за мешкання в готелях і пансіонатах – на 30,9%, ювелірні вироби – на 30,2%.

Тарифи на послуги із забезпечення холодною водою зросли на 28,8%, канцелярські товари подорожчали на 19,8%, автомобілі – на 11,4%, стоматологічні послуги – на 11%.

Зниження цін зафіксовано на музичні центри – на 3,1%, тверде паливо (вугілля) – на 2,8%, процесори і монітори – на 1,9%.