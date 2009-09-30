У Росії заборонять продавати алкоголь вночі

Мінпромторг РФ запропонувало на законодавчому рівні заборонити торгівлю пивом у кіосках і на роздрібних ринках, а також у всіх форматах роздрібної торгівлі ввести обмеження на продаж алкогольної продукції за часом, заявив заступник голови міністерства Андрій ДЕМЕНТЬЄВ.

Заборона на торгівлю алкогольною продукцією в магазинах у нічний час, а також надання продавцям права вимагати документи для підтвердження віку підтримує головний державний санітарний лікар РФ Геннадій ОНІЩЕНКО. Він вважає, що таке нововведення позитивно вплине на здоров`я росіян.

"Це дуже правильні заходи. Будь-яке обмеження, тим більше за часом, це нормальна, цивілізована практика, яка давно себе виправдала не тільки за межами нашої країни, але й в недавній нашій історії", - сказав Г.ОНІЩЕНКО.

Також Мінпромторг вважає необхідним надати продавцеві право вимагати посвідчення особи у покупця, щоб переконатися, що він повнолітній. Зараз ця норма декларується, але законодавчо ніяк не підкріплена.

"Питати документи - це теж цілком нормально. Покажи, що ти повнолітній, що у тебе є паспорт, і ти маєш право купувати. Щоб це не були дві пом`яті десятки в руках немовляти, які він може протягнути тремтячою рукою і отримати флакон простроченого, з каламутним осадом пива", - сказав головний санлікар РФ.

Вказані поправки Міністерство промислової торгівлі пропонує внести до федерального закону “Про держрегулювання виробництва і обороту етилового спирту, алкогольної та спиртовмістимої продукції.

РІА Новини