«Шустов» вивів на ринок новий коньяк

«Одеський коньячний завод», один з найбільших виробників коньячної продукції, вивів на ринок новий продукт ТМ «Гран-прі Париж». Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Повідомляють, що цей продукт був створений на честь 110-річчя отримання ТМ «Шустов» гран-прі Парижа у 1900 році, що дало Одеському коньячному заводу право першими в історії називати свою продукцію коньяком за межами Франції. Шустов «Гран-прі Париж» виготовляють з коньячних спиртів середнього віку не менше 10 років.

Довідка УНІАН. «Одеський коньячний завод» був заснований у 1863 році. У 1900 р. на дегустаційному конкурсі у Парижі ОКЗ отримав право називати свою продукцію «коньяком».

Підприємство реорганізовано в ЗАТ у грудні 2002 р. ОКЗ володіє ТМ «Шустов». ОКЗ – підприємство повного циклу виробництва коньяків. ОКЗ володіє 1 тис. га власних елітних виноградників.

З 2007 р. ЗАТ "Одеський коньячний завод" входить в холдинг, який об’єднує ЛВЗ "Хортиця", ДП "Кримський винний дім"; ТОВ "ТД "Мегаполіс" (Україна) та ТОВ "ТД "Мегаполіс" (Росія).