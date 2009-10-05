У Херсоні створять сквер для ветеранів

Мерія Херсона планує створити в обласному центрі спеціальний сквер для ветеранів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі мерії, створити сквер ветеранам пообіцяв міський голова Володимир САЛЬДО під час зустрічі з ветеранами війни та праці.

З пропозицією щодо облаштування спеціального скверу з майданчиком для проведення зустрічей ветеранів та виступів ветеранських клубів біля будинку культури суднобудівників виступила керівник клубу ветеранів «Патріот Вітчизни» Тамара ЖИРНОВА.

«Головне наше свято сьогодні в тому, що ми дожили до цього віку і продовжуємо у свої 80 і більше жити повноцінним життям», - підкреслила вона.

«Я візьмусь за вирішення цього питання, думаю, що найближчим часом нам вдасться відкрити цей сквер для ветеранів», - наголосив міський голова.

У Херсоні проживає близько 90 тисяч людей похилого віку, з них 13,2 тис. – ветерани війни, 44,25 тис. – діти війни, 26,12 тис. – ветерани праці.

Населення Херсона становить близько 300 тис. осіб.