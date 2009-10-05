У Черкасах школярі отримали іменні талони на позашкільне навчання

У Черкасах завершили видачу іменних талонів усім бажаючим школярам на безкоштовне навчання в різних гуртках, секціях, спеціальних групах.

Як передає кореспондент УНІАН, цього року близько 10 тисяч черкаських дітей охоплено позашкільною освітою.

За словами міського голови Черкас Сергія ОДАРИЧА, суть іменного талону полягає в тому, що гроші мають «ходити за дитиною» і звідси, бюджет на позашкільне виховання формуватиметься в залежності від того, скільки дітей виявило бажання навчатися в позашкільний час. «А тому кошти йдуть саме на виховання школярів, а не на утримання закладів», - уточнив мер.

У перспективі, черкаська мерія планує долучити до позашкільного навчання у гуртках і секціях 15 тис. учнів. Крім того, якщо цьогоріч іменний талон поширюється лише на комунальні секції та гуртки, то з наступного року він буде дійсним і в приватних закладах.

За словами міського голови Черкас, наступного року влада планує більш ніж вдвічі збільшити фінансування позашкільної освіти в Черкасах. У цьому році виділили 4 млн. грн., наступного планують 7 млн. грн.