Найбільші хабарі вимагають на Київщині, Миколаївщині та у Криму

Найбільші хабарі в Україні, понад 1 млн. доларів США, співробітники Міністерства внутрішніх справ викрили у Київській та Миколаївській областях, а також у Криму.

Як повідомляє Департамент зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС, про це свідчить складений правоохоронцями антирейтинг викритих злочинів про хабарництво “Топ-100 найбільших хабарів”.

На першому місці антирейтингу перебуває кримінальна справа про вимагання заступником міського голови м. Вишневе Києво-Святошинського району Київщини 2,5 млн. дол. США. Міського чиновника затримали під час передачі частини хабара у розмірі 2,5 млн. грн. Розслідування у цій справі триває.

На другому місці - справа про вимагання головою сільської ради Миколаївської області 8,5 млн. грн. Вимагача затримали, коли йому передавали 1 млн. грн. Ця справа вже перебуває на розгляді в суді.

Третьою в антирейтингу йде справа про вимагання головою сільради у Криму 1,1 млн. дол. США. Розслідування за цим фактом ще проводиться.

Далі йдуть справи голови сільської ради Київщини, який вимагав 3,95 млн. грн. (четверте місце) та посадових осіб правління одного з житлово-будівельних кооперативів Севастополя (п’яте місце), які оцінили свої послуги у 3,9 млн. грн.

Загалом же, співробітники МВС викрили 15 випадків вимагання хабарів, де фігурують суми від 1 мільйона гривень і більше. Кримінальні справи за цими фактами, крім вищезазначених, порушено у Дніпропетровській, Львівській, Харківській, Вінницькій, Волинській областях та у Києві.