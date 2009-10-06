Білорусь скасувала антидемпінгове мито щодо кондвиробів із України

Білорусь скасувала застосування антидемпінгового мита щодо кондитерських виробів із України.

Відповідну постанову білоруського уряду опубліковано на офіційному сайті Ради міністрів Білорусі.

Зокрема, в результаті антидемпінгового розслідування, яке проводила білоруська сторона, дочірнє підприємство «Кондитерська корпорація «Рошен», ЗАТ «Житомирські ласощі», а також акціонерне товариство закритого типу «Харківська бісквітна фабрика» погодилися з ціновими зобов`язаннями для збереження своїх поставок до Білорусі.

У зв`язку з цим Міністерство закордонних справ Білорусі запропонувало не застосовувати антидемпінгове мито, зокрема, щодо карамелі, що поставляється на митну територію Білорусі українськими виробниками, за умови поставок продукції «за цінами не нижче нормальної ціни цього товару й надання в митний орган інвойсу, – зобов`язання, відповідного ціновим зобов`язанням, а також сертифікату про походження товару форми СТ-1».

Уряд Білорусі надав Міністерству закордонних справ право відхиляти цінові зобов`язання у випадку їх неодноразового порушення (два й більше рази) в період дії даних зобов`язань.

У разі відкликання цінових зобов`язань українськими виробниками або відхилення цих зобов`язань Міністерством закордонних справ Білорусі щодо даної продукції буде введено антидемпінгове мито.

МЗС Білорусі також уповноважене здійснювати контроль за виконанням кондитерською корпорацією «Рошен», ЗАТ «Житомирські ласощі» й Харківською бісквітною фабрикою цінових зобов`язань.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2008 року Білорусь запровадила антидемпінгове мито на карамель походженням із України, що ввозиться на митну територію республіки, строком на три роки. Його встановлено на карамель, що не містить какао, в розмірі 11,76% від митної вартості; карамель, що містить какао, – 23,9%.

Мито запроваджено відповідно до статті 5 Закону Республіки Білорусь від 25 листопада 2004 року «Про заходи щодо захисту економічних інтересів Республіки Білорусь при здійсненні зовнішньої торгівлі товарами» на підставі висновку білоруського МЗС про результати розслідування з метою застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту на митну територію Республіки Білорусь карамелі походженням із України.

Розслідування щодо імпорту до Білорусі карамелевої продукції (карамель, ірис, м`які цукерки) з України розпочали 28 грудня 2006 року за заявою концерну «Белгоспищепром». МЗС Білорусі завершив розслідування 27 грудня 2007 року.