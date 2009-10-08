На Закарпатті вилучили алкогольний фальсифікат на 500 тис. грн.

У Закарпатській області працівники підрозділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю встановили факт реалізації приватним підприємством фальсифікованої горілчаної продукції та продукції з фальсифікованими акцизними марками на понад 500 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, всього вилучили біля 66 тисяч 500 пляшок горілки.

За цим фактом слідчим управлінням Головного управління МВС України порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Крім того, під час проведення перевірки для дослідження взяли біля 50 видів іншої горілчаної продукції, яку направили в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Головного управління МВС України в Закарпатській області.