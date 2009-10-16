У Севастополі з магазинів вилучили підроблене вино

У Севастополі податківці вилучили в магазинах майже 8,5 тис. пляшок фальсифікованого вина «Слов`янське біле».

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Державної податкової адміністрації в Севастополі.

Також встановили, що фальсифіковане вино виготовляли в одному з сіл Бахчисарайського району, а потім реалізовували у Севастополі. Посадовці приватного підприємства не мали ліцензії і відповідної сертифікації на виробництво і реалізацію продукції. Злочинний бізнес тривав понад рік.

Підробленою «Слов`янкою» отруївся житель Севастополя, випивши 300 грамів вина. Він звернувся до лікарні, де йому надали медичну допомогу і поставили діагноз «отруєння сурогатами алкоголю». Згідно з висновком відділення бюро судово-медичних експертиз, вилучене вино є спиртовмісною рідиною кустарного виробництва, вживання якої загрожує здоров`ю, а за певних умов і життю людей.

Прокуратура міста порушила кримінальну справу за фактом незаконного виготовлення і збуту алкогольної продукції приватним підприємством, що призвело до отруєння людини.