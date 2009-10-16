ЄС проведе інспекцію українських виробників яловичини

Інспектори Офісу з питань харчових продуктів і ветеринарії (FVO) Генерального директорату з питань охорони здоров`я і захисту прав споживачів (DG SANCO) з 19 по 29 жовтня цього року проведуть оцінку санітарного контролю під час виробництва яловичини в Україні.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті ветеринарної медицини.

Повідомляють, що програма перебування фахівців FVO включає, зокрема, відвідини ВАТ “Козятинський птахокомбінат” (Вінницька обл.), господарства з вирощування і відгодівлі великої рогатої худоби ТОВ "Агросолюшнс", яка поставляє ВРХ на “Козятинський птахокомбінат”(Київська обл.), ТОВ УВК «Полагросервіс» (Полтавська обл.), господарства з вирощування і відгодівлі ВРХ ПП "Агроекологія", яке поставляє корову для забою на ТОВ УВК “Полагросервіс”, а також відвідини регіональних державних лабораторій ветеринарної медицини і Київського пункту ветеринарно-санітарного контролю, прикордонно-інспекційного поста комплексу АТ "Українська автомобільна корпорація".

Як повідомляв УНІАН, ВАТ «Козятинський птахокомбінат», що спеціалізується на виробництві яловичини і м`ясних напівфабрикатів, планує одним з перших українських підприємств цього профілю вийти на європейський ринок. У рамках реалізації даної стратегії підприємство готується до проведення попередньої інспекції фахівцями FVO (офіс по ветеринарії і продовольству) Європейської комісії.