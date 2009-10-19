У Львові водіїв маршрутних таксі одягнуть в уніформу

До кінця цього року водії всіх маршрутних таксі Львова будуть одягнені в однакову форму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, для водіїв міських автобусів львівська фірма «Астрон» на замовлення Асоціації «Львівський пасажирський транспорт» шитиме сорочки та краватки. Вартість одного комплекту становить 110 грн.

Як повідомив УНІАН виконавчий директор Асоціації «Львівський пасажирський транспорт» Михайло ЄДИНАК, для водіїв пошиють близько 1 тис. комплектів сорочок та краваток.

«Зараз швейна фірма чекає на замовлену за кордоном тканину і вже з наступного тижня розпочне шити. Сорочки будуть світло-голубого кольору, краватки – темно-синього з емблемою автомобіліста. Також зараз розглядаємо пропозиції від іншої фірми, яка шиє спецодяг, щодо пошиття верхнього одягу для водіїв. Це куртки, у яких відстібуються рукави та утеплення», - розповів М.ЄДИНАК.