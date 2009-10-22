«Укрзалізниця» закликає пасажирів не курити в поїздах.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби відомства.

Залізничники нагадують, що з липня 2009 року палити в поїздах заборонено – набув чинності закон про заборону паління в громадських місцях.

У відомстві нагадали, що паління в заборонених місцях тягне за собою штраф відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Довідка УНІАН. Відповідно до закону України «Про заходи з попередження і зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення» забороняється паління тютюнових виробів у громадських місцях, зокрема в закладах охорони здоров`я, навчальних закладах незалежно від форми власності і підпорядкування; у спортивних спорудах; у закладах, підприємствах і організаціях культури; у залах очікування пасажирів на залізничних, авто- і аеровокзалах; у вагонах поїздів, автобусах, таксі, включаючи маршрутні таксі, тролейбусах, трамваях, метрополітені; у ліфтах житлових будинків і на територіях дитячих майданчиків.