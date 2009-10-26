Підвищення акцизу на сигарети призведе до зростання цін на 40%

Підвищення акцизу на тютюнові вироби призведе до зростання цін на сигарети до 40%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії "Філіп Моріс Україна", таку думку висловив директор з корпоративних зв`язків ЗАТ "Філіп Моріс Україна" Костянтин РЯБЕНКО.

«Підвищення акцизу призведе до зростання цін на сигарети до 40%. Закон створить ще могутніші економічні стимули для зростання незаконного обігу тютюнової продукції», - вважає експерт.

Він заявив, що виробники тютюну мають намір звернеться до Президента України з проханням ветувати законопроект, який «всупереч діючим нормам податкового законодавства міняє ставки податків за два місяці до кінця бюджетного року».

"Ми розчаровані як рішенням Верховної Ради, так і самою процедурою ухвалення рішення. Очевидно, що метою законопроекту стала одноразова мобілізація податкових надходжень, без врахування довгострокових негативних наслідків для державного бюджету через стрімке скорочення легального тютюнового ринку», - відзначив К.РЯБЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня ВРУ прийняла Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік», яким, зокрема, підвищила ставки акцизного збору на тютюнові вироби.

Закон передбачає підвищення до 36% ставки акцизного збору у відсотках до обороту реалізації товару (продукції) на сигари, включаючи сигари з відрізними кінцями, і сигарили (тонкі сигари), сигарети без фільтру, цигарки, сигарети з фільтром, тютюн і замінники тютюну; тютюнові екстракти і есенції, тютюн для куріння, жувальний і нюхальний тютюн.

Також передбачається, що ставки акцизного збору в твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) складуть на сигари, включаючи сигари з відрізними кінцями, і сигарили (тонкі сигари), - 80 грн. за 100 шт., на сигарети без фільтру, цигарки - 44 грн. за 1000 шт., на сигарети з фільтром - 80 грн. за 1000 шт., тютюн і замінники тютюну і ін. промислового виробництва, тютюнові екстракти і есенції - 31 грн. за 1 кг, на тютюн для куріння, із змістом або без змісту замінників, - 44 грн. за 1 кг, на жувальний і нюхальний тютюн - 12,50 грн. за 1 кг

Крім того, в документі зазначають, що податкове зобов`язання зі сплати акцизного збору за кожну власну назву сигарет (з додатковою інформацією щодо характеристик продукту), що обчислюється одночасно зі ставками у відсотках до обороту від продажів і в твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції), не може бути менше 62 грн. за 1000 штук сигарет без фільтру, цигарок і 130 грн. за 1000 штук сигарет з фільтром.

Закон набуває чинності з моменту публікації.