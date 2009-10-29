Студенти і школярі можуть безкоштовно відвідувати столичні музеї

Головне управління культури і мистецтв КМДА визначило дні безкоштовних відвідин комунальних музеїв школярами і студентами.

Про це йдеться у повідомленні управління, розміщеному на офіційному веб-порталі столичної влади.

Діти шкільного віку, учні професійно-технічних училищ і студенти матимуть змогу безкоштовно відвідувати у визначені дні 13 музеїв столиці.

Так, у суботу можна безкоштовно завітати до Музею гетьманства та Музею Максима Рильського.

У неділю безкоштовним буде вхід у Музей історії Києва, Музей російського мистецтва, мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків, Музей видатних діячів української культури, Музей книги і друкарства України, Історико-архітектурний пам’ятку-музей «Київська фортеця», Музей театрального, музичного і кіномистецтва, Музей Івана Гончара і Музей-квартиру Павла Тичини.

Кожен 1-й, 2-й, 4-й вівторок місяця та 3-ю суботу місяця безкоштовний вхід організовуватимуть для дітей та підлітків у Музеї-майстерні Івана Кавалерідзе. Музей українського народного декоративного мистецтва студенти і школярі зможуть безкоштовно відвідувати щопонеділка.