У Херсоні підвищили тарифи на водопостачання і водовідведення

Виконком міської ради Херсона за пропозицією КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Херсона" (міськводоканал) підвищив з 1 листопада тарифи на централізоване водопостачання і водовідведення для всіх категорій користувачів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалили 29 жовтня на позачерговому засіданні виконкому міськради Херсона.

Згідно з рішенням, вартість 1 кубометра води і її відведення для населення підвищена на 1,13 грн. (на 25%) - з 4,53 грн. до 5,66 грн.; для бюджетних установ на 3,2 грн. (41%) - з 7,72 грн. до 10,92 грн. за 1 куб. м.; для решти категорій споживачів - на 5,16 грн. (на 67%) - з 7,72 грн. до 12,88 грн.

Як повідомив під час засідання виконкому віце-мер Херсона з питань ЖКГ Володимир ПЕПЕЛЬ, проект тарифів пройшов узгодження в Антимонопольному комітеті, Державній інспекції з контролю за цінами, а також отримав позитивний висновок Міністерства економіки України.

«Підвищення пов`язане з тим, що тариф не відповідає собівартості послуги, він нижчий за собівартість. У новому тарифі закладена інвестиційна складова. У попередніх тарифах її не було. У тарифі для бюджетних організацій така складова - 15, для інших категорій користувачів, окрім населення, - 50%. Без підвищення тарифів вже не обійтися. Я характеризую стан міськводоканалу як стабільно критичний», - сказав В. ПЕПЕЛЬ.

Перед цим тарифи підвищували 1 жовтня 2008 року.