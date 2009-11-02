У Чернівцях призупинили роботу «Калинівського ринку»

У зв’язку з епідемією грипу один із найбільших в Західному регіоні країни - міське комунальне підприємство «Калинівський ринок» у Чернівцях, який працевлаштовує понад 10 тисяч підприємців, тимчасово не працюватиме. Таке розпорядження підписав міський голова Микола ФЕДОРУК.

Як передає кореспондент УНІАН, роботу ринку призупинено мінімум до 3 листопада, про відновлення його роботи міська влада обіціяє повідомити додатково.

«Здоров’я та життя – дорожчі за будь-який бізнес. Підприємці мають з розумінням поставитися до такого крайнього заходу», - зазначив мер.

Водночас, він зустрівся з керівниками ринків і мікроринків Чернівців, яким повідомив про рішення на період надзвичайної епідемічної ситуації призупинити роботу усіх непродуктових ринків і мікроринків міста. На всіх ринках працюватимуть лише зони продажу продовольчих товарів. До реалізаторів непродовольчих товарів, які відмовляться припинити торгівлю, вживатимуть засоби впливу правоохоронні органи.

3-го листопада міський штаб протидії грипу та ГРВІ з огляду на епідемічну ситуацію прийме рішення про поновлення роботи ринків у повному режимі або ж продовжить карантинні заходи, зазначив М.ФЕДОРУК.