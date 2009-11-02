У Києві проходив Міжнародний фестиваль кубинських танців

На вихідних у Києві проходив IV Міжнародний фольклорний фестиваль кубинських танців "Куба Сі - 2009". Цього року "кубинську осінь" в українську столицю привезли всесвітньовідомі інструктори-хореографи танцювального стилю salsa cubana - Yanek Revilla Romero (Куба), Karelia Despaigne Zhuk (Куба), Alberto Valdes (Куба-Італія), Rayda Salas (Куба-Італія), Emilito Herrera (Куба-Німеччина), Diana Rodriguez (Куба).

У рамках фестивалю інструктори-хореографи провели майстер-класи для всіх бажаючих з напрямків соціальних кубинських танців: сальса касино, руеда-де-касино, румба, ча-ча-ча, афро, сон, деспелоте, чоловіча і жіноча стилістика в сальса касино. Соціальними їх називають тому, що танцювати їх можуть усі, незалежно від рівня підготовки.

Міжнародний фольклорний фестиваль кубинських танців "Куба Сі" проводять у Києві з 2006 року за підтримки Посольства Республіки Куба в Україні.

Головною метою фестивалю є популяризація різних стилів соціальних латиноамериканських танців, ознайомлення з національними особливостями кубинських танців і культури. Щорічно його гостями стає більше 3000 осіб з України, Польщі, Угорщини, Росії, Куби, Італії та інших країн світу.

“Хрещатик”