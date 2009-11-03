“Макдональдз” відкрив новий ресторан у Луганську

“Макдональдз” 30 жовтня відкрив новий ресторан у Луганську.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Повідомляють, що це 68-й заклад мережі ресторанів громадського харчування в Україні.

Площа ресторану складає 400 кв. м, в закладі 114 місць. Інвестиції в його будівництво склали приблизно 8 млн. грн.

Заклад очолив менеджер Андрій ГАРМАШ, який працює в компанії з 2000 року.

Довідка УНІАН. На сьогоднішній день «Макдональдз» відкрив у 20 містах України 68 ресторанів власної мережі. У компанії працюють близько 5 тис. співробітників.