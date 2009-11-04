Непродовольчі ринки у Чернівцях не працюватимуть до 6 листопада

Чернівецька міська надзвичайна протиепідемічна комісія у зв’язку із тим, що кількість хворих на ГРЗ та грип у місті не зменшується, вирішила продовжити заборону роботи непродовольчих ринків, у тому числі один з найбільших у Західній Україні - «Калинівського ринку», до 6 листопада включно.

Як передає кореспондент УНІАН, також буде посилено контроль за дотриманням вимог епідемічного режиму у продовольчих секторах ринків, супермаркетах, усіх закладах торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, громадському транспорту.

Відповідно до постанови Головного державного лікаря Чернівецької області, на час карантину керівники усіх установ, організацій, підприємств, усі суб’єкти підприємницької діяльності, які розташовані на території міста, зобов’язані забезпечити тричі на день проведення дезінфекції на всіх своїх об’єктах і в приміщеннях. За недотримання цих вимог вони несуть персональну відповідальність.

Матеріали на суб’єкти господарювання, де вдруге буде виявлено порушення вимог епідемічного режиму, направлятимуть у прокуратуру, як це вже буде зроблено щодо ринку «Рейтинг».

Щодо тих об’єктів, де виявили факти порушень маскового режиму та де не здійснюватиметься дезінфекція, міська СЕС виноситиме постанову про призупинення їхньої роботи. Правоохоронним органам, районним радам та департаменту економіки доручено посилити боротьбу з проявами стихійної торгівлі.

Крім цього, як повідомив кореспонденту УНІАН в.о. державного санітарного лікаря Чернівців Валерій ВОСТРІКОВ, СЕС провела нічний рейд з перевірки ресторанів щодо дотримання вимог епідемічного режиму. З 18 перевірених об’єктів порушення епідемічного режиму виявили у чотирьох ресторанах. Вони будуть закриті, а керівників притягнуть до адміністративної відповідальності.