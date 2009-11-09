На Закарпаття з порушенням закону завезли майже 500 тонн маслин та олії

Ужгородська митниця порушила кримінальну справу за фактом ввезення в Україну маслин і оливкової олії, вагою майже 500 тонн, з порушенням митного законодавства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби, до Ужгородської митниці подали товаросупровідні документи, згідно з якими товар «маслини, олія оливкова» направлявся з Панами на адресу одного із закарпатських підприємств. Під час проведення митного контролю закарпатський підприємець-отримувач вказав у декларації, що вартість даного товару - трохи більше 1 млн. грн. Відповідно, митники нарахували та стягнули майже 345 тис. грн. митних платежів.

Однак, як з’ясувалося пізніше, коли надійшли підтверджуючі документи від митних органів Угорщини, насправді цей товар відправлявся іспанською фірмою через англійську до Закарпаття, і вартість товару становила 3,6 млн. грн. Тож, підприємець повинен був сплати утричі більше за імпортований товар - не 345 тис. грн., а близько 1,2 млн. грн.

Порушник свідомо подав до Ужгородської митниці неправдиві дані щодо відправника та вартості товару, аби уникнути сплати податків і зборів у сумі 835 тис. грн.