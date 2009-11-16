У Римі на саміті ООН шукають способи для подолання голоду в світі

У Римі сьогодні розпочався триденний саміт ООН з питань боротьби з голодом у всьому світі. Вже в перший день учасники мають підписати зобов`язання невідкладно вжити заходів. Але чи не розійдуться слова з ділами?

Понад 60 керівників держав і урядів та ще тисяча делегатів зі 190 країн світу зібралися у столиці Італії, аби обговорити та ухвалити нові довгострокові стратегії боротьби з голодом серед світового населення. Організатором саміту виступає FAO - Продовольча та сільськогосподарська організація ООН, штаб-квартира якої знаходиться у Римі.

За статистикою, у світі страждає від голоду кожна сьома людина. Кожні шість секунд, за даними FAO, у світі помирає від недоїдання одна дитина. Аби привернути увагу громадськості до проблем нестачі продовольства та голоду у світі, керівник FAO Жак ДЮФ у переддень конференції оголосив 24-годинне голодування. За підрахунками Ж.ДЮФА, для подолання проблеми достатньо щорічно виділяти 30 мільярдів євро.

«Ми маємо усі технічні засоби та ресурси, аби побороти голод у світі. Тому нині йдеться про політичний крок, а цей політичний крок залежить від громадської думки», - наголосив він. Підтримати 71-річного сенегальця, приєднавшись до акції голодування, у неділю зголосився і генеральний секретар ООН Пан Гі МУН.

На відміну від низки попередніх зустрічей з питань боротьби з голодом, які не змогли виконати поставлені ними ж цілі, як наприклад, до 2015 року зменшити вдвічі кількість голодуючих у світі, нинішній саміт перейматиметься, передусім, пошуком шляхів фінансування боротьби з нестачею продовольства.

Крім того, у перший же день саміту представники країн світу та ЄС мають підписати зобов`язання невідкладно вжити необхідних заходів проти голоду. Крок за кроком у світі також має бути запроваджене «право на достатнє харчування». На саміті ООН, поміж іншим, ітиметься і про створення нових шансів для виживання мільйонів дрібних селян у країнах, що розвиваються.

Надати мільярд доларів для боротьби з голодом вже зголосився Ісламський банк розвитку. Як повідомили представники FAO, ці кошти буде виділено на підтримку сільського господарства у бідних країнах. Водночас, вони наголосили, що міжнародна спільнота забагато років нехтувала дрібними господарствами, які відіграють вирішальну роль у стабільному забезпеченні світу продовольством. Так, і нині, за винятком Сильвіо БЕРЛУСКОНІ, на саміт ООН не завітав жоден керівник уряду держав «великої вісімки».

“Німецька хвиля”