В Івано-Франківську сало та яйця подорожчали на 20%

На центральному продовольчому ринку Івано-Франківська, на якому щомісячно проводять облік обсягів продажу та реєстрація цін, реалізація сільськогосподарських товарів у жовтні порівняно з попереднім місяцем зменшилася на 4,5% при зростанні цін на 3,9%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Івано-Франківського міськвиконкому. За їхньою інформацією ціни на яблука знизилися в середньому на 11,1%, птицю – на 2,3%, свинину – на 2,2%; подорожчали: сало свине – на 20,8%, яйця – на 19,9%, овочі – на 14,6%, молочні продукти – на 5,1 %.

У порівнянні з жовтнем минулого року обсяги продажу товарів на ринку зменшилися на 2,9%, а ціни зросли на 9,1%. Подешевшали картопля, олія, крупа гречана, телятина, тоді, як цукор подорожчав у 1,7 раза, капуста свіжа , молочні продукти – у 1,4 раза.