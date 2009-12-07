Японці не замикають двері, коли виходять з дому

Майже половина японців - 49,8% - не замикають вхідні двері свого житла, ненадовго відлучаючись з дому. Такими виявились результати опитування, проведеного однією з найбільших у Японії компаній Sekisui House для з`ясування рівня суспільної свідомості щодо попередження злочинів.

Як передає РІА Новости, лише 24,1% відповіли, що завжди замикають вхідні двері. Ніколи не роблять цього вчасно або роблять це дуже рідко 49,8% опитаних. Чверть - 20% - зізналися, що протягом останнього року не менше одного разу забували зачинити двері, навіть залишаючи будинок на довше, ніж на півдня. Понад 70% залишають відчиненими вікна в туалеті та ванній кімнаті, не зважаючи на те, що в приватних будинках вони розташовані, як правило, на першому поверсі.

Компанія Sekisui House, враховуючи результати опитування, має намір тепер активно впроваджувати на ринок програму оснащення будинків системою блокування дверей за допомогою сигналу зі стільникового телефону.

Так звана "острівна свідомість" японців, коли багато десятків років тому чужинець одразу привертав до себе увагу, велика скупченість споруд, через яку виникає враження, що "все можна окинути оком", все ще продовжує створювати підсвідоме відчуття безпеки, не зважаючи на те, що часи давно змінилися. У 1950-60-ті роки минулого століття в багатьох сільських будинках у вхідних дверях взагалі не існувало замкової щілини для ключа.