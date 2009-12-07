У Дніпропетровську відкрили університет для людей похилого віку

У Дніпропетровську 6 грудня відбулося урочисте відкриття вищого навчального закладу «Університет третього віку».

Про це УНІАН повідомили в Управлінні освіти та науки Дніпропетровської міської ради.

Заклад відкрито на базі місцевого університету економіки та права (ДУЕП)

Раніше відбулось урочисте підписання протоколу між Дніпропетровською міською радою та Дніпропетровським університетом економіки та права про створення «Університету третього віку» для літніх людей. Свій підпис під документом поставили міський голова Іван КУЛІЧЕНКО та ректор ДУЕПу Борис ХОЛОД.

В університеті для людей похилого віку створили два факультети: економічний та гуманітарний. Там навчатимуться 370 осіб, з них 155 вже мають вищу освіту. Найстаршому слухачу виповнився 91 рік. Навчальна програма розроблена з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей слухачів, їх психофізичних особливостей, стану здоров’я. В процесі навчання будуть використовувати різні організаційні форми роботи: лекції, зустрічі, екскурсії тощо.

Заняття проходитимуть двічі на місяць. Навчання розраховане на один рік, після закінчення закладу слухачі отримають диплом університету. За бажанням можна продовжити навчання наступного року.

Вищий навчальний заклад виконавчого комітету Дніпропетровської міськради «Університет третього віку» створено для літніх людей, аби допомогти їм з користю проводити вільний час, розширювати коло спілкування та інтересів, реалізовувати себе.