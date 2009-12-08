У Києві 12 грудня відкриють ”Етноклуб”

12 грудня в Національному центрі народної культури “Музей Івана Гончара” відкриють “Етноклуб”.

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН директор центру Петро ГОНЧАР.

Він зазначив, що це відбудеться в час святкування 50-років заснування цього хатнього музею. За його словами, Іван Гончар зібрав безліч неоціненних відомостей, народних мистецьких витворів і документальних матеріалів про українську традицію.

П.ГОНЧАР повідомив, що відкриття “Етноклубу” має стати своєрідною формою популяризації народної культури, щоб залучити більше людей до вивчення своїх звичаїв, традицій.

На прес-конференції П.ГОНЧАР зазначив, що “Етноклуб” стане місцем “народження нових ідей і нових культурно-мистецьких проектів”. За його словами, передбачається організація роботи майстер-класів і дитячих студій, проводитимуться лекції, вечірки, концерти та зустрічі з цікавими людьми. “Є бажання об’єднати в цьому “Етноклубі” всю еліту, бо до створення і функціонування музею причетні всі Президенти України – Леонід КРАВЧУК, Леонід КУЧМА і Віктор ЮЩЕНКО. Нехай би був такий клуб, де б люди не різнились по партіях, але була б та ідея, яка б об’єднувала різні політичні, релігійні погляди, тобто українські традиції”, - наголосив він.

Говорячи про відкриття 12 грудня “Етноклубу”, П.ГОНЧАР зазначив, що в цей день в Національному центрі народної культури “Музей Івана Гончара” також відбудеться святкова забава до свята Святого Андрія та етнодиско від Олега СКРИПКИ.

Академік, голова Національної ради з питань культури і духовності при Президентові України Микола ЖУЛИНСЬКИЙ наголосив на необхідності збереження українських традицій, які живуть в пісні, в обрядах, у звичаях, у народних ремеслах. Він підкреслив, що “ми ще на порозі розкришення народного мистецтва, воно ще не захопило нас всіх, але я переконаний, що воно захопить”.

Герой України, народна артистка України Ніна МАТВІЄНКО зазначила, що важливо, щоб “молодь набиралася національного духу, бо без нього нічого не буде”. За її словами, дуже важливо, щоб такі свята, як святкування 50 років “Музею Івана Гончара” та відкриття “Етноклубу”, об’єднувало всіх.

Почесний президент “Етноклубу” в “Музеї Івана Гончара”, співак Олег СКРИПКА зазначив, що по суті “цей клуб вже існує, бо ми вже робили і парад вишиванок разом і ходу на Івана Купала”. За його словами, важливо, що буде можливість збиратися і разом ініціювати і проводити різні заходи, куди б приходили не окремі виконавці, а й цілі народні колективи.