Реєстрація на зовнішнє оцінювання відбуватиметься без обмежень

Наступного року реєстрація осіб, які бажають пройти зовнішнє незалежне оцінювання, відбуватиметься без жодний обмежень.

Як передає кореспондент УНІАН, про на прес-конференції повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор ЛІКАРЧУК.

“Ми зняли усі обмеження щодо реєстрації на ЗНО”, - сказав він.

“Цього року абітурієнти зможуть декілька разів пройти перереєстрацію, уточнити свої реєстраційні дані чи змінити обрані предмети. Вносити зміни у свої реєстраційні дані абітурієнти матимуть можливість до 31 березня, звернувшись повторно до пункту реєстрації та надавши відповідну заяву”, - зазначив І.ЛІКАРЧУК.

За його словами, ще одним нововведенням цьогорічного ЗНО стала реєстрація учасників через довірених осіб. Це можливо у тих випадках, коли абітурієнт не має можливості прийти до пункту реєстрації, і передусім стосується людей, які мають обмежені фізичні можливості, навчаються за кордоном, перебувають у відрядженні чи у місцях позбавлення волі, роз’яснив І.ЛІКАРЧУК.

Він також вважає, що проблем із реєстрацією учасників оцінювання не буде і в селах.

“70% людей, які вже зареєструвалися на тестування через інтернет, – абітурієнти з сільської місцевості”, - сказав І.ЛІКАРЧУК.

Реєстрація майбутніх абітурієнтів, які бажають пройти тестування, триватиме протягом 3,5 місяців – з 15 грудня 2009 р. до 31 березня 2010 р.

Після завершення реєстрації кожен абітурієнт отримає бланк сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з фотографією, який він пред’являтиме під час проходження тестувань і вступу до вищого навчального закладу.

Як повідомляв УНІАН, зовнішнє оцінювання знань 2010 року розпочнеться 2 червня.

Результати зовнішнього оцінювання Український центр оцінювання якості освіти оприлюднить до 14 липня 2010 року.