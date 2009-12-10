У Криму 7% перевіреної риби не відповідало стандартам

Протягом 11 місяців 2009 року інспектори держнагляду ДП «Кримстандартметрологія» забракували 7% перевіреної рибної продукції. Серед перевіреної продукції консерви рибні, пресерви рибні, риба холодного копчення, солона, охолоджена і морожена.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що обсяг перевіреної продукції становив 15,8 тонн вартістю 108 тис. 700 грн., з них було забраковано 1,1 тонни на суму 12 тис. 900 грн.

Перевірили 15 підприємств АР Крим, які виробляють, зберігають, а також здійснюють гуртову торгівлю рибою і рибною продукцією. Порушення Законів України і чинних нормативних документів встановлено на 10 перевірених підприємствах.

Серед основних порушень: невідповідність рибної продукції вимогам нормативних документів за маркуванням і фізико-хімічними показниками (масова частка вологи завищена, масова частка солі занижена), неповне проведення випробувань продукції за показниками безпеки, недотримання періодичності контролю готової продукції за показниками безпеки, відсутність сертифікату відповідності на пресерви рибні, незадовільне забезпечення єдності вимірювань.

На одному з підприємств лабораторія не була атестована, а також відсутній атестат виробництва та документ, що підтверджує присвоєння номера згідно Переліку рибоконсервних і пресервних виробництв. На 6 перевірених підприємствах встановлено порушення метрологічних норм і правил.

За результатами державного нагляду 10 суб`єктам підприємницької діяльності видано приписи щодо усунення порушень. Також видано приписи щодо заборони реалізації 5 партій рибної продукції, 7 приписів щодо заборони реалізації рибної продукції. До 8 суб`єктів підприємницької діяльності застосовано штрафи на суму 4 тис. 900 грн., 9 посадових осіб оштрафовано на суму 3 тис. 100 грн. Дані повторної перевірки свідчать, що 4 підприємства вже усунули порушення.