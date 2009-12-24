У Харкові виявили понад 60 тисяч пляшок фальсифікованої горілки

Харківські правоохоронці виявили гуртовий склад лікеро-горілчаних виробів, на якому зберігалося понад 60 тисяч пляшок фальсифікованої горілки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Харківській області, спочатку горілку виявили в одному із закладів громадського харчування, а вже потім склад, на якому вона зберігалась.

Невелика партія горілки виробництва одного з донецьких ТОВ в заклад громадського харчування була поставлена місцевими підприємцями. Гуртовий склад цієї фірми знаходиться в Ленінському районі Харкова.

Дослідження показало, що в пляшках ємністю 0,5 л міститься горілка міцністю 37,6%, що не відповідає вимогам держстандартів України, а марки акцизного збору на пляшках фальшиві.

Правоохоронцями порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (придбання, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв).

Тривають подальші слідчо-оперативні заходи щодо встановленню джерел надходження вказаних лікеро-горілчаних виробів.