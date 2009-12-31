У Вінниці після новорічної вечірки госпіталізували вже 25 осіб
12:00, 31 грудня 2009Права споживачів
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Шукають причину
У Вінниці після перебування на корпоративній новорічній вечірці з харчовим отруєнням госпіталізовані вже 25 працівників мережі магазинів «Українські товари».
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, 30 грудня до лікарні потрапили ще двоє осіб.
Усі постраждалі перебували на святі 26 грудня у ресторані „Першотравневий”.
У 20 хворих перебіг хвороби середнього, а у 5 – легкого ступеня важкості.
Фахівці міської СЕС в осередку отруєння здійснюють комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється. Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.
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