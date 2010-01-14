Світові пам'ятки можуть постраждати від туристів

Пустеля Ваді-Рум в Йорданії, британська доісторична споруда Стоунхендж, стародавнє місто інків Мачу-Пікчу в Перу включені в список восьми найвразливіших чудес світу, складений британським журналом Wanderlust Travel.

Причина цього – неконтрольований потік туристів, відсутність достатньої інфраструктури і погано організована охорона.

До списку також увійшли китайське місто Яншо, місто цивілізації майя Тулум в Мексиці, місто Джайсалмер посеред пустелі в Індії, Тімбукту в Малі і тасманійська Бухта вогнів (Bay of Fires) в Австралії.

Журнал пропонує туристам, як альтернативу, відправитися на сафарі в Зімбабве або побродити серед руїн імперії кхмерів в Таїланді.

ВВС