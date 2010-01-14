Світові пам'ятки можуть постраждати від туристів
10:25, 14 січня 2010Права споживачів
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Тому їм радять сафарі
Пустеля Ваді-Рум в Йорданії, британська доісторична споруда Стоунхендж, стародавнє місто інків Мачу-Пікчу в Перу включені в список восьми найвразливіших чудес світу, складений британським журналом Wanderlust Travel.
Причина цього – неконтрольований потік туристів, відсутність достатньої інфраструктури і погано організована охорона.
До списку також увійшли китайське місто Яншо, місто цивілізації майя Тулум в Мексиці, місто Джайсалмер посеред пустелі в Індії, Тімбукту в Малі і тасманійська Бухта вогнів (Bay of Fires) в Австралії.
Журнал пропонує туристам, як альтернативу, відправитися на сафарі в Зімбабве або побродити серед руїн імперії кхмерів в Таїланді.
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