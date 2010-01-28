Україна з кожним роком збільшує імпорт сала

Попри те, що в усьому світі Україна асоціюється з салом, виробництво цього продукту в останні роки різко зменшилося, пише тижневик «Коментарі:».

Більше того, відзначає видання, з кожним роком зростають обсяги імпорту сала. Так, торік Україна імпортувала майже на 40% сала більше, ніж у 2008 році. Обсяги поставок «стратегічно важливого» продукту з-за кордону зросли з 34 тис. тонн у 2008 р. до 47,3 тис. тонн в 2009 р.

Такий дисбаланс на ринку пов’язаний зі зміною пріоритетів вітчизняних свинарів, що перейшли на вирощування м’ясних і беконних порід свиней.

Сало є на 30–50% дешевшим і через те менш прибутковим для сільгосппідприємств. Однак цей продукт, як і раніше, широко використовується для виробництва ковбасних виробів, що стимулює збільшення його імпорту. Відтак, пишуть «Коментарі:», нішу українських виробників, які відмовилися від розведення сальних порід свиней, поступово займають поляки, бо Польща розглядає Україну як перспективний ринок збуту сала.