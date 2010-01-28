Україна з кожним роком збільшує імпорт сала

13:54, 28 січня 2010
Права споживачів
2 0

Хоча асоціюється з цим продуктом

Попри те, що в усьому світі Україна асоціюється з салом, виробництво цього продукту в останні роки різко зменшилося, пише тижневик «Коментарі:».

Більше того, відзначає видання, з кожним роком зростають обсяги імпорту сала. Так, торік Україна імпортувала майже на 40% сала більше, ніж у 2008 році. Обсяги поставок «стратегічно важливого» продукту з-за кордону зросли з 34 тис. тонн у 2008 р. до 47,3 тис. тонн в 2009 р.

Такий дисбаланс на ринку пов’язаний зі зміною пріоритетів вітчизняних свинарів, що перейшли на вирощування м’ясних і беконних порід свиней.

Сало є на 30–50% дешевшим і через те менш прибутковим для сільгосппідприємств. Однак цей продукт, як і раніше, широко використовується для виробництва ковбасних виробів, що стимулює збільшення його імпорту. Відтак, пишуть «Коментарі:», нішу українських виробників, які відмовилися від розведення сальних порід свиней, поступово займають поляки, бо Польща розглядає Україну як перспективний ринок збуту сала.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter