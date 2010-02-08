Снігопад у США залишив сотні тисяч людей без світла

Снігопад, що спостерігається на східному узбережжі США, залишив сотні тисяч людей без електрики, паралізував роботу аеропортів і повністю зупинив рух на автомагістралях.

Як передає РІА «Новости», товщина сніжного покриву в американській столиці вже сягає півметра, не працюють більшість магазинів, ресторанів і музеїв. У небагатьох працюючих магазинах люди скуповують продукти першої необхідності.

Зупинено рух міських автобусів, закрито всі наземні станції метро. Як повідомляє управління аеропортами Вашингтона, закритий розташований у центрі столиці аеропорт імені Рональда Рейгана, а також міжнародний аеропорт імені Даллеса. Припинив свою роботу аеропорт Балтімор-Вашингтон. В аеропорту Даллеса через сніг обвалилася частина даху одного з ангарів, внаслідок чого було пошкоджено декілька приватних літаків. Ніхто з людей не постраждав.

Залізнична компанія Amtrak відмінила багато поїздів, які слідують між містами східного узбережжя США.

Нинішній снігопад обрушився на східні штати США менше ніж через два місяці після попереднього, але може виявитися ще сильнішим. Сніг продовжує падати і, за прогнозами синоптиків, товщина сніжного покриву може побити рекорд 1922 року, коли Вашингтон було засипано снігом майже на 70 сантиметрів.